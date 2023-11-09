В МВС назвали кількість загиблих військових у ДТП на блокпостах від початку повномасштабного вторгнення
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Заступник директора Департаменту комунікації МВС Антон Страшко розповів, що від лютого 2022 року на блокпостах через ДТП загинули 11 службовців — військових і поліцейських.
Про це він заявив в ефірі «Радіо Свобода».
Через аварії ще 37 службовців були травмовані. У більшості випадків водії порушували правила дорожнього руху, зокрема недотримувалися швидкісних обмежень, не враховували дорожню ситуацію, погодні умови.
Від початку повномасштабної війни кількість блокпостів в Україні зменшили, але в Міністерстві внутрішніх справ вважають, що вони й досі потрібні.
«Країна перебуває у стані війни, ведуться бойові дії. Блокпости — основне їхнє завдання виявити потенційних злочинців, небезпечних осіб, диверсійно-розвідувальні групи. І насправді безпечних міст зараз немає — росія робить усе, щоби дестабілізувати ситуацію в Україні», — додав Страшко.
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