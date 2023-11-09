Голлівудські актори припиняють страйк після укладення угоди зі студіями

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Актори Голлівуду досягли попередньої угоди з великими студіями й припиняють страйк, однією з вимог якого було підвищення зарплати.

Про це пише Reuters.

Страйк тривав 118 днів і закінчився, як тільки настало 9 листопада. У заяві профспілки SAG-AFTRA йдеться, що ї комітет на переговорах одноголосно проголосував за підтримку угоди. Гільдія кіноакторів представляє інтереси 160 000 кіно- і телеакторів, каскадерів та інших.

Новий трирічний контракт, який оцінюється в понад мільярд доларів, включає підвищення мінімальної зарплати та нові бонуси від стримінгових платформ.

Угода також має захищати від несанкціонованого використання зображень, створених штучним інтелектом.

«Ми уклали контракт, який дозволить членам SAG-AFTRA з усіх категорій побудувати стійку карʼєру», — додали в профспілці.

Альянс виробників кіно і телебачення (AMPTP), який вів переговори від імені Walt Disney, Netflix та інших медіакомпаній, заявив, що угода представляє «нову парадигму», яка дала профспілці «найбільший прибуток від контракту» в її історії.

Із припиненням страйку Голлівуд може розгорнути виробництво, якого не було з травня.