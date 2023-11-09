Україна зміцнює позиції на лівому березі Херсонщини. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 8 листопада

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«Бабель»

Кілька тижнів тому, коли українські морські піхотинці лише висадились на лівому березі Дніпра в районі села Кринки, окупанти мали шанси їх звідти вибити. І вони намагались ― однак не встигли, пише оглядач американського Forbes Девід Акс. Тепер перспектива повернути відвойовані українцями позиції стає для них іще примарнішою, оскільки українці розширюють там свій контингент і переправляють важку техніку, пише оглядач.

Так, є свідчення, що на лівобережжі Херсонщини росіяни знищили український військовий джип Humvee. Попри втрату автівки, це радше добра новина, оскільки означає, що ЗСУ мають можливість переправляти техніку через Дніпро. Взагалі, на цьому секторі фронту українці досягли переваги одразу в кількох сенсах: вони активно знищують росіян з артилерії, розташованої на правому березі Дніпра, атакують їх дронами, яких конкретно там більше ніж російських. Також, окрім FPV-дронів, українці використовують «вантажні» безпілотники, кріплячи до певних моделей до 15 кілограмів корисного вантажу, а саме батарейок, павербанків, питної води та продовольства. Також налагоджено переправлення бійців та зброї з правого берега на лівий за допомоги човнів, і, вочевидь, українці змогли навести й понтонний міст через Дніпро.

Наразі це найдовша масштабна операція українців на лівобережній Херсонщині, не враховуючи дач по інший бік Антонівського мосту. В усіх інших випадках оборонці, виконавши необхідні операції, повертались на правий берег ― крім випадків, коли росіяни їх знищували. Тут же вдалось закріпитися.

«Говорити, що Україна відкрила в своїй пʼятимісячній контрнаступальній операції новий фронт, ще зарано, ― підсумовує Акс. ― Але, можливо, скоро таке формулювання вже буде доречним».

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