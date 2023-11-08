Samsung створила власну модель штучного інтелекту

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Компанія Samsung презентувала власну модель генеративного штучного інтелекту під назвою Samsung Gauss.

Про це пише CNBC.

Якщо ця технологія зʼявиться на смартфонах Samsung, компанія стане одним із перших виробників телефонів у світі, який запровадить генеративний штучний інтелект на своїх пристроях і випередить Apple.

Компанія назвала свою модель штучного інтелекту на честь Карла Фрідріха Гаусса — легендарного математика, який створив нормальний закон розподілу, заклав основу машинного навчання та штучного інтелекту.

Система штучного інтелекту від Samsung має низку функцій. Перша — Samsung Gauss Language — це генеративна мовна модель, яка може створювати електронні листи та перекладати вміст. Друга функція дозволяє розробникам програмного забезпечення швидко писати код, а третя — Samsung Gauss Image може генерувати або редагувати зображення.

«Samsung Gauss зараз використовується для підвищення продуктивності співробітників, але найближчим часом її буде розширено до різноманітних додатків продуктів Samsung, щоб забезпечити новий досвід роботи з користувачами», — йдеться в пресрелізі Samsung.