Міноборони створило департамент охорони здоровʼя. Ним керуватиме Оксана Сухорукова
- Автор:
- Анна Холоднова
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Міністерство оборони України створило департамент охорони здоровʼя. Його керівником стала Оксана Сухорукова — колишня волонтерка і співробітниця МОЗ.
Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.
Сухорукова відповідатиме за напрямок охорони здоровʼя в Збройних силах України. Нині її завдання — швидкий і системний запуск роботи нового департаменту.
- У 2014 року Оксана Сухорукова стала співзасновницею благодійного фонду «Свої», який опікується військовослужбовцями у питаннях гуманітарної допомоги.
- Із 2018 по 2020 рік працювала у Міністерстві охорони здоровʼя керівником директорату медичних послуг і брала участь у запуску медичної реформи.
- У 2021—2022 роках Сухорукова працювала директором департаменту моніторингу Національної служби здоровʼя України.