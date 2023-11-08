У Японії після виверження підводного вулкана зʼявився новий острів

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Courtesy of Setsuya Nakada

Через підводне виверження вулкана 30 жовтня у Японії утворився новий острів. Він розташований приблизно за 1 200 кілометрів на південь від Токіо.

Про це пише Japan Times.

Цей острів став частиною групи Огасавара. За даними Інституту дослідження землетрусів Токійського університету, він може збільшитися, якщо вулканічна активність продовжиться.

Courtesy of Setsuya Nakada

Зараз новоутворений острів, який складається з пемзи, легко розмивається. Однак поки вулканічна активність триває, потік лави допоможе захистити його.

«Ділянки, де немає лави, можуть зникнути. Тож якщо все більше й більше лави буде виходити і покривати територію, думаю, принаймні частина залишиться назавжди», — сказав почесний професор вулканології Токійського університету Сецуя Накада.