Медіа: Ізраїль не продаватиме законсервовані танки Merkava, створить з них новий батальйон

Новини

Армія оборони Ізраїлю вирішила створити новий резервний танковий батальйон під назвою «Оф Хол» («Фенікс»).

Про це повідомляє видання newsru.co.il. із посиланням на службу новин N12.

Командиром батальйону призначили підполковника Ереза Саадона. Нове формування використовуватиме законсервовані танки Merkava Mark III, які раніше хотіли продати.

Military Today

Це означає, що вигідна для України схема не буде реалізована. У червні цього року медіа писали, що при отриманні Merkava Кіпр мав передати Україні 41 танк Т-80У, що їх він закупив у росії в 1990-х та 2000-х.