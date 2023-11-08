Медіа: Ізраїль не продаватиме законсервовані танки Merkava, створить з них новий батальйон
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- Анна Холоднова
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Армія оборони Ізраїлю вирішила створити новий резервний танковий батальйон під назвою «Оф Хол» («Фенікс»).
Про це повідомляє видання newsru.co.il. із посиланням на службу новин N12.
Командиром батальйону призначили підполковника Ереза Саадона. Нове формування використовуватиме законсервовані танки Merkava Mark III, які раніше хотіли продати.
Це означає, що вигідна для України схема не буде реалізована. У червні цього року медіа писали, що при отриманні Merkava Кіпр мав передати Україні 41 танк Т-80У, що їх він закупив у росії в 1990-х та 2000-х.
- Merkava Mark III був прийнятий на озброєння армії Ізраїлю в 1990 році і виведений з експлуатації в 2020 році. Mark III оснащена 120-мм гарматою, яка здатна знищувати броньовані цілі, в тому числі танки. Попередні версії танка мали 105-мм гармати.
- Видання Ynet 15 червня писало, що дві невідомі країни, одна з яких європейська, за підтримки США домовляються купити в Ізраїлю понад 200 танків Merkava II і III, які зберігаються на складах.
- Згодом видання Haaretz дізналося, що Ізраїль і Кіпр обговорюють продаж танків Merkava. За даними журналістів, говорили про такий варіант — Кіпр закупить в Ізраїлю танки Merkava, а потім відправить в Україну старіші танки радянського виробництва.