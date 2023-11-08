Мешканці американського Огайо проголосували за легалізацію канабісу і закріпили право на аборт у конституції штату
- Автор:
- Анна Холоднова
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Getty Images
Мешканці Огайо у США проголосували за закріплення права на аборти у конституції штату, а також схвалили легалізацію рекреаційного канабісу для дорослих.
Про це повідомляє BBC.
Право на аборти підтримали 56% виборців. Поправка до конституції штату закріпить «індивідуальне право на власне репродуктивне медичне лікування», зокрема на аборти і контрацепцію. Вона чітко забороняє державі «прямо чи опосередковано обтяжувати, карати або забороняти аборти» до 23 тижня вагітності за винятком випадків, коли процедура необхідна для захисту життя чи здоровʼя.
Також виборці штату Огайо проголосували за легалізацію рекреаційного канабісу. Таким чином Огайо став 24-м штатом США, який легалізував використання марихуани в немедичних цілях. Закон набуде чинності за 30 днів.
Новий закон дозволить людям старше 21 року купувати та зберігати до 2,5 унції (70 г) канабісу та вирощувати до шести рослин марихуани вдома.
Покупці сплачуватимуть 10% податку — ці кошти спрямують на послуги з лікування залежностей, фінансування спільнот підприємців, що виробляють канабіс, а також програми щодо соціальної справедливості.
Закон про канабіс — це закон, прийнятий громадянами, а не поправка до конституції. Це означає, що законодавці штату мають право легко коригувати або навіть скасовувати його.
- 24 червня 2022 року Верховний суд США скасував рішення, яке робило аборти конституційним правом жінок. Суд скасував рішення у справі «Роу проти Вейда» 1973 року, яке визнало конституційним право на аборт. Тепер питання про переривання небажаної вагітності вирішуватимуть згідно із законодавством кожного штату.
- Крім Огайо, канабіс дозволений для рекреаційного використання дорослими в 23 інших штатах США, зокрема, у всіх штатах західного узбережжя та Вашингтоні. Медичне використання марихуани легальне в 38 штатах.