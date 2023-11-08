Нардепу Олександру Дубінському вручили протокол про корупцію. Що це означає

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Чинному народному депутату України Олександру Дубінському протокол про адміністративне правопорушення, повʼязане з корупцією.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що у своїх зверненнях Дубінський цікавився розглядом питання щодо видачі йому дозволу на виїзд за кордон, що є предметом кримінальної справи, де депутат виступає фігурантом.

Також він намагався тиснути на слідство, вимагаючи перевіряти керівництво правоохоронних органів, які розслідують кримінальні провадження, де депутат виступає як підозрюваний.

Отримані від ДБР докази стали достатніми для складання НАЗК протоколу про адміністративні правопорушення, повʼязані з корупцією. Дубінський має сплатити штраф за порушення.

Депутат порушив такі вимоги:

не вчиняти та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

У Печерському районному суді Києва 6 листопада обрали запобіжний захід депутату Олександру Дубінському у справі про схему незаконного перетину кордону для чоловіків. Він отримав цілодобовий домашній арешт.