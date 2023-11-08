Президент визначився з кандидатом на посаду глави Фонду держмайна — ним стане чинний керівник Рівненської ОВА

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Facebook / Віталій Коваль

Новим головою Фонду державного майна (ФДМ) може стати чинний керівник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль. Подання на його призначення вніс президент України Володимир Зеленський.

Рада голосуватиме за його кандидатуру на засіданні 9 листопада, повідомив парламентарій Ярослав Железняк.

Раніше ФДМ очолював нинішній міністр оборони Рустем Умєров.

На посаді керівника Рівненщини Коваль перебуває з вересня 2019 року, коли ще главою уряду був Олексій Гончарук.

Чим займається Фонд держмайна

Фонд державного майна України є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом. Він реалізує державну політику у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, управління обʼєктами державної власності.

Місія Фонду полягає в підвищенні інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності економіки України.