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Рада ухвалила держбюджет на 2024 рік. Як розподілять гроші

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Wikipedia

Верховна Рада 9 листопада ухвалила в другому читанні законопроєкт № 1000 про державний бюджет на 2024 рік. У першому читанні його ухвалили 19 жовтня, але комітет ще вносив до нього зміни.

За ухвалення головного кошторису країни голоси віддали 276 народних депутатів, повідомив депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Бюджет до другого читання значно покращили, зокрема збільшили його дохідну частину, перерозподілили джерела фінансування дефіциту і зменшили фінансування на органи державної влади.

Загалом документ визначає три основні пріоритети країни: безпека й оборона, соціальна сфера, а також допомога бізнесу.

Головні зміни від першого до другого читання за макропоказниками:

Інші зміни за конкретними видатками:

Найбільші збільшення відбулись у Міністерстві фінансів (+0,68 млрд грн, але це сканери), Міністерстві соціальної політики (+0,58 млрд грн) та МОЗ (+0,53 млрд грн).

Найбільші зменшення відбулись у Мінстратпромі та ДСЗІ (у кожного по мінус 4,8 млрд грн), але вони пішли на статтю «на матеріально-технічне забезпечення військових частин ЗСУ» у обсязі плюс 9,6 млрд грн.

Також забрали частину коштів у Мінкультури (мінус 0,4 млн грн, це забрали у Музею Голодомору) та БЕБ (мінус 0,4 млрд грн).