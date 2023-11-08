Україна отримає $550 мільйонів на відновлення сільського господарства
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty
Україна і Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) підписали грантову і кредитну угоди в рамках проєкту Світового банку для відновлення сільського господарства.
Про це пише пресслужба Мінфіну.
Світовий банк надасть позику у $230 мільйонів із Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки. Ще $320 мільйонів виділить Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України.
На фінансування програми «Доступні кредити 5—7—9%» із фокусом на аграрні підприємства піде $500 мільйонів.
За словами міністра фінансів Сергія Марченка, угоди допоможуть тисячам українських аграріїв.
- Українські аграрії очікують, що у 2023 році збитки сектора зернових та олійних культур можуть перевищити $3,2 мільярда.