На Закарпатті автівка збила прикордонника на блокпості. Військового ушпиталили, а водія затримали

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Національна поліція

У Закарпатській області на блокпості автомобіль збив військового-прикордонника.

Про це повідомляє поліція Закарпаття.

У селі Яноші 34-річний житель міста Рахова на Audi обганяв автівку, яка зупинилася для спецперевірки. Під час обгону водій виїхав на зустрічну смугу і наїхав на 21-річного військового, який перебував на дорозі. Постраждалого ушпиталили з численними травмами різного ступеня тяжкості.

Національна поліція

Водій виявився тверезим. Слідчі затримали його у порядку статті 208 КПК України та помістили в СІЗО. Йому загрожує до 8 років вʼязниці з позбавленням права керування до 3 років. Слідство триває за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.