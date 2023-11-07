У Швейцарії на аукціоні за понад $40 мільйонів продали найбільший блакитний діамант

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Getty Images / «Бабель»

У Женеві на аукціоні Christieʼs за $43,8 мільйона продали найбільший блакитний діамант. Про це повідомляє Reuters.

Яскраво-блакитний діамант називається Bleu Royal і є найбільшим виробом у своєму роді. Його вага — 17,6 карата. Також діамант унікальний завдяки своєму глибокому насиченому синьому кольору та грушоподібній блискучій формі.

Getty Images / «Бабель»

«Камінь приніс майже $44 мільйони. Це величезна сума грошей з огляду на те, що відбувається сьогодні у світі», — сказав Рахул Кадакія, міжнародний керівник ювелірного відділу Christieʼs.