У Швейцарії на аукціоні за понад $40 мільйонів продали найбільший блакитний діамант
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
У Женеві на аукціоні Christieʼs за $43,8 мільйона продали найбільший блакитний діамант. Про це повідомляє Reuters.
Яскраво-блакитний діамант називається Bleu Royal і є найбільшим виробом у своєму роді. Його вага — 17,6 карата. Також діамант унікальний завдяки своєму глибокому насиченому синьому кольору та грушоподібній блискучій формі.
«Камінь приніс майже $44 мільйони. Це величезна сума грошей з огляду на те, що відбувається сьогодні у світі», — сказав Рахул Кадакія, міжнародний керівник ювелірного відділу Christieʼs.
- У червні 2023 року у США продали найбільший і найцінніший коштовний рубін, який коли-небудь потрапляв на аукціон — за рекордні $34,8 мільйона. Камінь назвали Estrela de Fura, або «Зірка Фура» офіційною мовою Мозамбіку, португальською (камінь знайшли на шахті у Мозамбіку).