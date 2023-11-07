Російський літак порушив повітряний простір Латвії. Країна викликала співробітника посольства рф до МЗС

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Російський літак 6 листопада порушив повітряний простір Латвії поблизу кордону. Після цього літак повернувся в росію.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони Латвії.

Оперативну інформацію передали до НАТО.

Латвійське МЗС 7 листопада викликало тимчасового уповноваженого співробітника посольства росії в Латвії, якому вручили ноту протесту.

У Міноборони наголошують, що з огляду на війну росії в Україні Латвія посилила охорону сухопутних кордонів, повітряного простору та територіальних вод. Крім того, повітряний простір країни патрулюють країни-союзники по НАТО.