У застосунку «Дія» зʼявляться дозволи на виїзд дитини за кордон
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Міністерство оборони України
Кабінет міністрів підтримав оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон у застосунку «Дія».
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Щоб скористатися послугою, обоє батьків мають завантажити «Дію». Потім один відсилає заяву про дозвіл, а другий надає згоду в застосунку «Дія.Підписом». Потім дані автоматично вносяться до Державного реєстру актів цивільного стану, а прикордонники зможуть перевірити їх онлайн.
Послуга в «Дії» буде безкоштовною. Також батьки, як і раніше, зможуть оформити дозвіл у більш традиційний спосіб — у нотаріуса.
- Також у «Дії» зʼявилася можливість сплатити штраф за адмінпорушення, перереєструвати авто онлайн і повернути вклади збанкрутілих банків.