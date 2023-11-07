Країни НАТО призупинили участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі після виходу росії
- Автор:
- Ліза Бровко
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Сувіров Олексій / УНІАН
Країни-учасниці НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі. Це відповідь на вихід росії звідти.
Про це пише МЗС Британії та пресслужба НАТО.
Лондон розкритикував рішення рф про вихід з Договору, а міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі назвав це зусиллями росії підірвати стратегічну стабільність і архітектуру євроатлантичної безпеки.
«Односторонній вихід росії підриває взаємність, яка лежить в основі ДЗЗСЄ. Це дестабілізуючий крок для цілісності Договору, і продовження виконання Договору означає, що ми вважаємо, що Договір продовжує діяти за призначенням. Це явно не так», — додав Клеверлі.
У НАТО написали, що держави-учасниці Альянсу мають намір призупинити дію Договору на стільки, скільки це необхідно. Рішення підтримали всі члени НАТО.
- Договір про звичайні збройні сили в Європі був підписаний 19 листопада 1990 року в Парижі 16 державами НАТО (Бельгія, Велика Британія, Німеччина, Греція, Данія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, США, Туреччина та Франція) та шістьма державами організації Варшавського договору (Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія, СРСР та Чехословаччина) і набув чинності 9 листопада 1992 року. Угода встановлювала квоти на кількість військової техніки, яку могли мати країни-підписанти.
- Договір обмежував кількість озброєнь і бойової техніки для країн-учасниць. Ідеться про танки, бойові броньовані машини, артилерію, ударні вертольоти, бойові літаки.
- Росія призупинила свою участь в цьому договорі в листопаді 2007 року, а тепер остаточно вийшла з нього.