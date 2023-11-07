Ексзаступнику міністра оборони Вʼячеславу Шаповалову не обрали запобіжний захід. Він у СІЗО
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Суд не обрав запобіжний захід колишньому заступнику міністра оборони В’ячеславу Шаповалову. Суд перенесли на 9 листопада.
Про це передає «Суспільне».
За словами адвоката Шаповалова, він має вже три підозри. Посадовець отримав дві попередні у справі про бронежилети — від ДБР і СБУ. За ними він уже перебуває під вартою. І тому ексзаступник не може мати два тримання під вартою.
Справа про розтрату мільярда гривень
У 2022 році посадовець, за даними слідства, вступивши у змову з підлеглими, закупив неякісну військову форму в приватної компанії за державні гроші — майже мільярд гривень. Форма виявилася непридатною для використання в холодну пору року в умовах інтенсивних бойових дій.
Вʼячеславу Шаповалову повідомили про підозри в розтраті через зловживання службовим становищем, а також у перешкоджанні ЗСУ (ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 ККУ).
- Вʼячеславу Шаповалову і колишньому виконувачу обовʼязків директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому раніше повідомляли підозри за закупку неякісних бронежилетів на понад 230 мільйонів гривень, зимових курток і штанів на 900 мільйонів гривень і закупку продуктів за завищеними цінами.