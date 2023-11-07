Німеччина надала Україні грант на €700 тисяч для відновлення інтернету в прифронтових регіонах
- Автор:
- Софія Телішевська
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Gilles Lambert \ Unsplash
Україна отримала від уряду Німеччини грант на €700 тисяч для відновлення інтернету в деокупованих прифронтових регіонах.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Допомогу до €10 000 отримають 70 телеком-компаній, що працюють у Київській (без Києва), Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській та Луганській областях.
Кошти можна витратити на:
- обладнання та матеріали;
- оплату рахунків за електроенергію;
- орендну плату;
- виплати, необхідні для утримання мереж;
- зарплату.
Щоб отримати грант, провайдери повинні подати заявку до 30 листопада.