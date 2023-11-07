Україна ще не отримала офіційних вимог від польських перевізників. Вони блокують пункти пропуску

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Страйк польських перевізників на кордоні з Україною триває. Однак вони досі не надіслали українській стороні офіційних вимог.

Про це пише Мінвідновлення.

Медіа зазначають, що серед вимог поляків — скасування транспортного безвізу, окремі смуги й окремі черги для вантажівок з номерами ЄС і порожніх вантажівок, доступ до системи «Шлях».

«За наявності офіційної та аргументованої позиції з боку польських партнерів ми відкриті до конструктивного діалогу. Для нас важливо, щоб інтереси перевізників обох країн були враховані», — додали в Мінвідновлення.

Позиція України така — блокування кордону шкодить інтересам обох країн і створює ризики для «Шляхів солідарності». Київ контактує з українським посольством у Польщі, Міністерством інфраструктури Польщі, Єврокомісією, українськими перевізниками й прикордонними службами, щоб вирішити ситуацію.

Польські перевізники наразі блокують три пункти пропуску: «Корчова — Краківець», «Гребенне — Рава-Руська», «Дорогуськ — Ягодин». Це ускладнює рух як на вʼїзд до Польщі, так і на виїзд.

Що відбувається на кордоні з Польщею?

У понеділок, 6 листопада, після 12:00 кілька десятків польських перевізників почали блокувати три польсько-українські прикордонні переходи в польських селах Гребенне, Дорогуськ і Корчова. Пікетувальники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, які витісняють польських підприємців з ринку. Також вони вимагають відновити дозволи на вʼїзд до Євросоюзу для українських перевізників і покращити обслуговування на кордоні.

Організатори заявили, що протестуватимуть до 3 січня. Приватні машини й автобуси обіцяють пропускати без перепон.