З Харківщини вже евакуювали 190 дітей, залишилось забрати ще 85
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Із Купʼянського району Харківщини в обовʼязковому порядку евакуювали вже 190 дітей. Загалом керівництво області має вивезти в безпечні регіони 275 дітей, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Ідеться про евакуацію із 66 населених пунктів: із Кіндрашівської, Купʼянської, Курилівської, Петропавлівської, Дворічанської та Вільхуватської територіальних громад Купʼянського району.
Евакуацію проведуть упродовж 45 днів — діти в супроводі одного з батьків або ж законного представника отримають безкоштовний прихисток, гуманітарну допомогу та психологічну підтримку.
Родини вивозять безкоштовно, для попереднього запису необхідно звернутися до місцевих органів влади за телефоном: 0 800 339 291.
Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або ж написати в месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.
- Російські війська розвʼязали війну проти України у 2014 році, коли окупували Крим і частини Донецької та Луганської областей. 24 лютого 2022 року росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну з північного, східного й південного напрямків. У квітні Сили оборони України вигнали окупантів із північних областей України, восени деокупували частини Херсонської, Миколаївської й Харківської областей. На Харківщині під окупацією залишалося 29 населених пунктів області. Окупанти досі періодично обстрілюють Харків і регулярно — прикордонні населені пункти області.