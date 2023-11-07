Росія вийшла з Договору про звичайні збройні сили в Європі. Що це означає для світової безпеки

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Кароліна Ускакович / Антон Пчолкін / «Бабель»

Росія остаточно вийшла з Договору про звичайні збройні сили в Європі, який підписали наприкінці Холодної війни в 1990 році в Парижі. Тоді це було намагання сформувати нову архітектуру глобальної та європейської безпеки, що базувалася на співробітництві.

Про це повідомило російське Міністерство закордонних справ.

Цей договір обмежував кількість озброєнь і бойової техніки для країн-учасниць. Ідеться про пʼять основних категорій:

бойові танки;

бойові броньовані машини;

артилерія;

ударні вертольоти;

бойові літаки.

Договір діяв на територіях від Атлантичного океану до Уральських гір, річки Урал і Каспійського моря, зокрема на островах.

Відповідно до Договору, блоки могли мати однакову кількість перелічених озброєнь. Їхня сумарна кількість не повинна була перевищувати 40 тисяч танків, 60 тисяч бойових броньованих машин, 40 тисяч артилерійських одиниць, 13,6 тисячі бойових літаків і 4 тисячі ударних гелікоптерів.

Росія звинуватила США в тому, що «розширення НАТО дозволило країнам Альянсу відкрито обходити групові обмеження договору, а прийняття Фінляндії в НАТО та заявка Швеції на вступ до Альянсу свідчить, що договір мертвий».

Після того як Росія оголосила про намір вийти з Договору цього року, НАТО засудило це рішення, заявивши, що воно підриває євроатлантичну безпеку.