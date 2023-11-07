Росіяни мінують критичну інфраструктуру на лівому березі Херсонщини

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На окупованій Херсонщині росіяни мінують критичну інфраструктуру, повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними ГУР, на тимчасово окупованій території окупанти закопують вибухівку поблизу стаціонарних газорегулювальних пунктів, електричних підстанцій та обʼєктів критичної інфраструктури.

Імовірно, росіяни роблять це, щоб знищити інфраструктуру в разі відступу.