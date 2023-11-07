Сили оборони минулої доби ліквідували 890 окупантів і 72 одиниці озброєння

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Протягом доби російські окупанти наступали на Авдіївському, Марʼїнському і Купʼянському напрямках, Сили оборони виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

За добу на полі бою відбулося 78 бойових зіткнень. З них — 20 у районі Купʼянська. Там росіяни намагалися штурмувати поблизу Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку українські військові відбили пʼять атак окупантів біля Богданівки та Хромового Донецької області. Також ворог намагався відновити втрачені позиції в районі Андріївки, успіху не мав.

Росія не полишає спроб оточити Авдіївку. Безуспішними були наступальні дії росіян в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке Донецької області, де Сили оборони відбили понад 20 атак.

Також ворог здійснив понад 25 невдалих атак в районах Красногорівки та Марʼїнки Донецької області.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках росіяни безуспішно штурмували поблизу Старомайорського Донецької області; Червоного, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області. Тут українські воїни відбили понад 10 атак.

Сили оборони продовжують просуватися на Мелітопольському напрямку.

За час повномасштабного вторгнення в Україну росія вже втратила близько 306 860 своїх військових, з них 890 за останню добу.