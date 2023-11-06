Італія створить центри прийому мігрантів в Албанії
- Автор:
- Анна Холоднова
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EPA
Італія планує відправити тисячі мігрантів, що прибули до країни Середземним морем, до Албанії. Для них італійським коштом побудують два пункти прийому.
Про це пише Reuters.
Центри для мігрантів створять у Шенджіні і сусідньому місті Гьядер. Вони мають відкритися навесні 2024 року. Обидва заклади працюватимуть під юрисдикцією Італії. Спочатку там приймуть близько 3 000 людей, а згодом уряд Італії сподівається збільшити їхню спроможність до 36 000 мігрантів на рік. У Шенджіні вони чекатимуть розгляду заяв про надання притулку, а претендентів на репатріацію відправлять у Гьядер.
«Я вважаю це справді європейською угодою і хочу сказати, що вона показує, що можна працювати разом над управлінням міграційними потоками», — сказала премʼєр-міністр Італії Джорджа Мелоні, виступаючи в Римі разом зі своїм албанським колегою Еді Рамою.
Мелоні запевнила, що неповнолітніх, вагітних жінок та інші вразливі групи не вивозитимуть до Албанії.
Джерело Reuters в уряді Італії заперечило, що країна платитиме гроші Албанії за розміщення центрів.
- У 2023 році до берегів Італії прибули понад 145 тисяч мігрантів, а за той самий період 2022 року їх було 88 тисяч. Найбільше людей приїхало з Гвінеї, Кот-д’Івуару й Тунісу.
- Партія премʼєр-міністра Джорджі Мелоні «Брати Італії» давно закликала до створення центрів для мігрантів за межами Європейського Союзу. Пропонували, зокрема, Північну Африку, але жодна країна у тому регіоні не погодилася.