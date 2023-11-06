Командира 128 бригади відсторонили на час розслідування загибелі бійців

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128 бригада

Президент Володимир Зеленський повідомив про відсторонення командира 128 бригади Дмитра Лисюка на час розслідування загибелі бійців.

Про це президент сказав у вечіньому відеозверненні.

За його словами, трагедію обговорювали на засіданні Ставки. Доповідали військові, міністр оборони, головний інспектор Міноборони Воронченко, керівник Служби безпеки України.

«Командира бригади відсторонено на час слідства. Уся ситуація розбирається похвилинно. І буде встановлено, хто конкретно порушив правила щодо безпеки людей у районі доступу аеророзвідки ворога. Жодного уникнення відповідальності», — сказав Зеленський.

Що це за бригада?

128 бригада — це зʼєднання гірської піхоти Сухопутних військ. Вона перебуває в складі Оперативного командування «Захід» зі штабом у Мукачевому. Від початку війни на сході України у 2014 році військові 128 бригади зайняли позиції в Луганській області, в районі Лисичанська, Сєверодонецька та Рубіжного. 128 окрема гірсько-штурмова бригада звільняла Херсон, воювала під Бахмутом. На початку січня 2023 року бригада повернулася на Запорізький напрямок. У червні 2023 року бійці бригади звільнили села Лобкове та Пʼятихатки.