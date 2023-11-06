Володимир Зеленський: «Я вважаю, що зараз вибори не на часі»

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Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 6 листопада заявив, що вибори зараз не на часі.

«Ми повинні визначитися, що зараз час оборони, час битви, від якої залежить доля держави й людей, а не час вкидів, яких від України очікує лише росія. Я вважаю, що зараз вибори не на часі. І якщо потрібно поставити крапку в тій чи іншій політичній суперечці й далі працювати лише в єдності, то в державі є структури, які здатні ставити крапки й давати суспільству всі необхідні відповіді. Щоб не залишалося простору для конфліктів і чужої гри проти України», — зазначив Зеленський.

3 листопада міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що Зеленський розглядає за і проти проведення президентських виборів наступної весни.

5 листопада народний депутат фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко заявив, що Зеленський схвалив рішення щодо проведення президентських виборів 31 березня 2024 року. «За моєю інформацією, Володимир Зеленський прийняв рішення провести президентські вибори наступного року. Він дав доручення Офісу президента готуватись до виборів, які планують провести 31 березня 2024 року. Це начебто конституційний термін — остання неділя березня. Пояснити таке рішення суспільству вони збираються тим, що це начебто вимога західних партнерів. Зокрема, тим, що якщо не провести ці вибори, то Зеленський втрачає легітимність», — заявляв Гончаренко.