ДБР розслідує загибель військових 128 бригади під Запоріжжям. За якою статтею порушили справу
- Автор:
- Софія Телішевська
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Державне бюро розслідувань розслідує ракетний удар по бійцях 128 бригади за статтею про недбале ставлення до служби (ч. 4 ст. 425 КК). Командирам, які організували шикування бійців, загрожує до 8 років позбавлення волі.
128 гірсько-штурмова Закарпатська бригада підтвердила загибель 19 військових. Кількість поранених не назвали.
Вибухова хвиля пошкодила близько 30 будинків та господарчих споруд, розташованих поруч з місцем удару.
Що це за бригада?
128 бригада — це зʼєднання гірської піхоти Сухопутних військ. Вона перебуває в складі Оперативного командування «Захід» зі штабом у Мукачевому. Від початку війни на сході України у 2014 році військові 128 бригади зайняли позиції в Луганській області, в районі Лисичанська, Сєверодонецька та Рубіжного. 128 окрема гірсько-штурмова бригада звільняла Херсон, воювала під Бахмутом. На початку січня 2023 року бригада повернулася на Запорізький напрямок. У червні 2023 року бійці бригади звільнили села Лобкове та Пʼятихатки.
- 3 листопада в селі поблизу лінії фронту на Запоріжжі росіяни вдарили «Іскандером» по бійцях 128 бригади. Це сталося під час шикування на нагородження до Дня ракетних військ та артилерії. Різні джерела повідомляли про десятки загиблих і поранених.
- Міністр оборони Рустем Умєров доручив Головній інспекції МОУ провести повну перевірку за фактом трагедії, а на Закарпатті з 6 листопада оголосять триденну жалобу.