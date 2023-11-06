ДБР розслідує загибель військових 128 бригади під Запоріжжям. За якою статтею порушили справу

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Державне бюро розслідувань розслідує ракетний удар по бійцях 128 бригади за статтею про недбале ставлення до служби (ч. 4 ст. 425 КК). Командирам, які організували шикування бійців, загрожує до 8 років позбавлення волі.

128 гірсько-штурмова Закарпатська бригада підтвердила загибель 19 військових. Кількість поранених не назвали.

Вибухова хвиля пошкодила близько 30 будинків та господарчих споруд, розташованих поруч з місцем удару.

Що це за бригада?

128 бригада — це зʼєднання гірської піхоти Сухопутних військ. Вона перебуває в складі Оперативного командування «Захід» зі штабом у Мукачевому. Від початку війни на сході України у 2014 році військові 128 бригади зайняли позиції в Луганській області, в районі Лисичанська, Сєверодонецька та Рубіжного. 128 окрема гірсько-штурмова бригада звільняла Херсон, воювала під Бахмутом. На початку січня 2023 року бригада повернулася на Запорізький напрямок. У червні 2023 року бійці бригади звільнили села Лобкове та Пʼятихатки.