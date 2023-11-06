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Головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив, що спалах гепатиту А зафіксовано лише на Вінниччині, в решті областей — поодинокі випадки, які не мають спільного епідеміологічного зв’язку. Тобто в МОЗ заперечили інформацію, яка ширилась у медіа, про спалах хвороби в Дніпропетровській, Тернопільській, Закарпатській та Івано-Франківській областях.

У період з 17 жовтня до 6 листопада на Вінниччині підтверджено 245 випадків гепатиту А, 182 людини потрапили до лікарень: 128 (серед яких 24 дитини) пройшли лікування і їх виписали, ще 54 пацієнти залишаються в медзакладах.

Єдиного джерела поширення захворювання досі не виявили. Усіх людей, що контактували з хворими — вакцинують.

«Кількість як госпіталізованих, так і нових випадків на Вінниччині зменшується, що говорить про ефективність протиепідемічних заходів та контроль над спалахом», — зазначив заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

На Вінниччині проти вірусного гепатиту А вже вакциновано 597 людей, серед яких 549 медиків та 48 контактних людей (рідних та близьких пацієнтів з підтвердженим діагнозом).

Що таке спалах хвороби

Спалах інфекційної хвороби — це декілька захворювань на інфекційну хворобу, повʼязаних між собою спільним джерелом та/або фактором передачі інфекції.

У Вінниці за перші кілька днів захворіло більш ніж 10 людей з одного району міста, тому спеціалісти обласного Центру контролю та профілактики хвороб разом із фахівцями Центру громадського здоровʼя та медиками почали епідемічне розслідування джерел спалаху, а епідеміологічна ситуація була визначена як спалах вірусного гепатиту А.

Чи може бути в Україні «епідемія гепатиту А»

Випадки гепатиту А фіксують на території України щороку в різних областях. Гепатит А має сезонність і зазвичай проявляється в холодну пору року. Наприклад, у 2022 році було зафіксовано 281 випадок.

Здебільшого випадки не мають спільного епідеміологічного звʼязку, тобто одного спільного джерела інфікування, як зараз.

Станом на 6 листопада випадки гепатиту А зафіксовано в таких областях:

Кожен випадок окремо розслідують фахівці центрів контролю та профілактики хвороб — вивчають як джерело зараження, а також проводять аналіз контактного кола осіб, хто міг бути «переносником» вірусу або потенційно може бути інфікований. Таким чином встановлюють обставини захворювання і локалізують подальше поширення вірусу.

Як передається гепатит А

Гепатит А не передається повітряно-крапельним шляхом, як наприклад COVID-19. Гепатит А — це хвороба, яку люди називають «хвороба Боткіна», або «хвороба брудних рук». Це захворювання печінки, спричинене вірусом гепатиту А, який передається фекально-оральним шляхом, найчастіше через брудні руки, інфіковану воду та їжу.

Вірус гепатиту А передається внаслідок вживання забруднених харчів або води, через недотримання особистої гігієни, а також у сім’ях, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім’ї.

Які симптоми гепатиту А

Найпоширеніші симптоми ВГА — слабкість, підвищена температура, діарея, блювота, жовтяниця. Якщо помітили такі симптоми в себе чи близьких — негайно звертайтеся до свого сімейного лікаря.

Інкубаційний період вірусного гепатиту А зазвичай триває 14–28 днів.

У людей, які перехворіли на гепатит А, формується пожиттєвий імунітет.

Яка профілактика гепатиту А

Найдієвішими способами профілактики захворювання залишається вакцинація та дотримання правил гігієни. Щоб уникнути поширення вірусу, і хворому, і здоровому потрібно ретельно мити руки, особливо після відвідування вбиральні, а також перед вживанням їжі. Не купувати продукцію на стихійних ринках. Якщо це харчі без індивідуального пакування, овочі чи фрукти — обов’язково мити їх та бажано обдавати окропом перед вживанням. Будь-яку не бутильовану воду слід обов’язково кип’ятити, перш ніж пити. Не вживати молочні продукти, куплені на ринках, без попередньої термічної обробки. Купувати продукти швидкого харчування лише у відведених для цього місцях, перед вживанням вуличної їжі — мити руки та обробляти їх дезінфектором.

Для профілактики інфікування вірусним гепатитом А існує безпечна та ефективна вакцина. Вона не входить до переліку безкоштовних згідно з календарем щеплень. Вакцини проти гепатиту А, які зареєстровані в Україні, продаються на фармринку. Особливо важливо отримати щеплення проти гепатиту А дорослим, які працюють в епідемічно небезпечних сферах — закладах громадського харчування та підприємствах харчової промисловості, водоочисних та каналізаційних спорудах.