У 128 бригаді підтвердили загибель 19 бійців
- Автор:
- Ліза Бровко
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128 бригада
128 гірсько-штурмова Закарпатська бригада підтвердила загибель 19 військових від ракетного удару.
Про це пише пресслужба.
Там уточнили, що проводиться «ретельна перевірка всіх обставин трагедії», і попросили не поширювати неперевірену інформацію.
Що це за бригада?
128 бригада — це зʼєднання гірської піхоти Сухопутних військ. Вона перебуває в складі Оперативного командування «Захід» зі штабом у Мукачевому. Від початку війни на сході України у 2014 році військові 128 бригади зайняли позиції в Луганській області, в районі Лисичанська, Сєверодонецька та Рубіжного. 128 окрема гірсько-штурмова бригада звільняла Херсон, воювала під Бахмутом. На початку січня 2023 року бригада повернулася на Запорізький напрямок. У червні 2023 року бійці бригади звільнили села Лобкове та Пʼятихатки.
- 3 листопада в селі поблизу лінії фронту на Запоріжжі росіяни вдарили «Іскандером» по бійцях 128 бригади. Це сталося під час шикування на нагородження до Дня ракетних військ та артилерії. Різні джерела повідомляли про десятки загиблих і поранених, але офіційно ці дані не розголошують.
- Міністр оборони Рустем Умєров доручив Головній інспекції МОУ провести повну перевірку за фактом трагедії, а на Закарпатті з 6 листопада оголосять триденну жалобу.