У 128 бригаді підтвердили загибель 19 бійців

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128 бригада

128 гірсько-штурмова Закарпатська бригада підтвердила загибель 19 військових від ракетного удару.

Про це пише пресслужба.

Там уточнили, що проводиться «ретельна перевірка всіх обставин трагедії», і попросили не поширювати неперевірену інформацію.

Що це за бригада?

128 бригада — це зʼєднання гірської піхоти Сухопутних військ. Вона перебуває в складі Оперативного командування «Захід» зі штабом у Мукачевому. Від початку війни на сході України у 2014 році військові 128 бригади зайняли позиції в Луганській області, в районі Лисичанська, Сєверодонецька та Рубіжного. 128 окрема гірсько-штурмова бригада звільняла Херсон, воювала під Бахмутом. На початку січня 2023 року бригада повернулася на Запорізький напрямок. У червні 2023 року бійці бригади звільнили села Лобкове та Пʼятихатки.