На Близький Схід прибула атомна субмарина США, здатна нести ядерну зброю
- Автор:
- Костя Андрейковець
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На Близький Схід прибув атомний підводний човен США класу Ohio, який є носієм ядерної зброї.
Про це повідомило Центральне командування США, в зону відповідальності якого входить частина Середземного моря, Червоного моря, Перська та Оманська затоки.
Військові не повідомляють, куди прямує човен, але його поява в регіоні може бути частиною тієї ж стратегії, в межах якої США направили дві авіаносні ударні групи для стримування Ірану та його проксісил від нападу на Ізраїль.
Друга авіаносна група на чолі з авіаносцем USS Dwight D. Eisenhower прибула в регіон 4 листопада. У її складі ракетний крейсер USS Philippine Sea, есмінці USS Mason і USS Gravely, а також третє авіаносне крило з девʼятьма ескадрильями.
- Посилення присутності Військово-морського флоту США в регіоні відбувається через операцію Ізраїлю проти бойовиків ХАМАС у секторі Гази і погрози Ірану почати велику війну. Також на перекидання флоту вплинули жовтневі дронові та ракетні атаки на американські бази в Сирії та Іраку.