Суд відправив під домашній арешт екснардепа Максима Микитася
- Автор:
- Ліза Бровко
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Вищий антикорупційний суд відправив під домашній арешт колишнього нардепа Максима Микитася. Його підозрюють у заволодінні 307 мільйонами гривень (як і ще пʼятьох людей).
Про це пишуть Центр протидії корупції та громадська організація Transparency International Ukraine.
Прокурор просив взяти Микитася під варту з альтернативою застави в 134 мільйони гривень. Однак суд відправив його під домашній арешт і зобовʼязав носити електронний браслет.
Справа про 307 мільйонів гривень
У 2018 році Міноборони хотіло побудувати захищені склади для зберігання ракет і боєприпасів ЗСУ й уклало відповідні контракти на 3 мільярди гривень із підконтрольними тоді ще нардепу Максиму Микитасю компаніями. Депутат планував заволодіти частиною цих грошей, але йому заважали законодавчі обмеження — Міноборони могло сплачувати лише 30% авансу від суми річного обсягу робіт. Тому нардеп та його помічник залучили офіцерів ЗСУ, щоб ухвалити зміни до урядових постанов, що дозволяли платити за будівництво 80% авансом.
Протягом листопада — грудня 2018 року Міноборони переказало на рахунки підконтрольного депутату товариства понад 307 млн грн. Утім, будівництво обʼєкта так і не розпочали, а виділені кошти вивели на рахунки інших підконтрольних компаній.
- Екснардеп Микитась на сьогодні є фігурантом ще трьох різних корупційних справ.
- У 2019 році НАБУ оголосило Микитасю про підозру в заволодінні майном Нацгвардії. У 2020 йому повідомили про підозру в замовленні викрадення юриста в Києві.
- У жовтні минулого року його затримали за заявою мера Дніпра Бориса Філатова. Той стверджував, що екснардеп-забудовник пропонував йому €22 мільйони за участь певних компаній у будівництві метро в Дніпрі. За даними Центру протидії корупції, Микитась вийшов із СІЗО 21 липня і наразі має носити електронний браслет до 8 листопада включно.