Суд відправив під домашній арешт екснардепа Максима Микитася

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Вищий антикорупційний суд відправив під домашній арешт колишнього нардепа Максима Микитася. Його підозрюють у заволодінні 307 мільйонами гривень (як і ще пʼятьох людей).

Про це пишуть Центр протидії корупції та громадська організація Transparency International Ukraine.

Прокурор просив взяти Микитася під варту з альтернативою застави в 134 мільйони гривень. Однак суд відправив його під домашній арешт і зобовʼязав носити електронний браслет.

Справа про 307 мільйонів гривень

У 2018 році Міноборони хотіло побудувати захищені склади для зберігання ракет і боєприпасів ЗСУ й уклало відповідні контракти на 3 мільярди гривень із підконтрольними тоді ще нардепу Максиму Микитасю компаніями. Депутат планував заволодіти частиною цих грошей, але йому заважали законодавчі обмеження — Міноборони могло сплачувати лише 30% авансу від суми річного обсягу робіт. Тому нардеп та його помічник залучили офіцерів ЗСУ, щоб ухвалити зміни до урядових постанов, що дозволяли платити за будівництво 80% авансом.

Протягом листопада — грудня 2018 року Міноборони переказало на рахунки підконтрольного депутату товариства понад 307 млн грн. Утім, будівництво обʼєкта так і не розпочали, а виділені кошти вивели на рахунки інших підконтрольних компаній.