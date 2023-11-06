В «Укроборонпромі» підтвердили серійне виробництво дронів-камікадзе, що летять до 1 000 км

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Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» серійно виробляє дрони-камікадзе, які літають на тисячу кілометрів. Їх створюють разом з іноземними партнерами.

Про це розповів генеральний директор «Укроборонпрому» Герман Сметанін в інтервʼю «Економічній правді».

За його словами, ці безпілотники «літають і вибухають», а Сили оборони України їх замовляють.

«У нас є аналог Shahed, а є й більш потужні моделі, бо Shahed так далеко не літають. Ми зараз зосередилися на виробництві більш складних і дорогих проєктів з високими характеристиками», — додав Сметанін.

Водночас «Українська оборонна промисловість» допомагає приватним фірмам масштабувати розробки FPV-дронів. Зокрема, підписала ліцензійні угоди з трьома великими компаніями на виробництво їхніх моделей таких БпЛА.