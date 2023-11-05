Бій між Усиком і Ф’юрі перенесли на наступний рік
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Facebook / Usyk
Бій між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Фʼюрі за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в надважкій вазі перенесли на початок 2024 року.
Про це заявив промоутер Усика Олександр Красюк в ефірі iFL TV.
Після оголошення поєдинку першою датою проведення бою було 23 грудня цього року. Зокрема, про неї говорив Красюк і безпосередньо сам Усик. Та представники Фʼюрі заявили, що це, скоріше за все, відбудеться на початку наступного року.
«Думаю, наступного тижня щось буде оголошено. Тому раніше нічого конкретного не буду казати», — сказав Красюк.
- Чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі та володар титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик погодили бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі в кінці вересня. Тоді вважалося, що він орієнтовно буде в грудні 2023-го або січні 2024 року. Поєдинок пройде в Саудівській Аравії в Ріяді. На кону всі чотири чемпіонські пояси: WBA, WBO та IBF, якими володіє українець, а також WBC, що належить британцю.