На Закарпатті оголосять триденну жалобу через загибель бійців 128 бригади на Запорізькому напрямку
- Автор:
- Анна Холоднова
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128 бригада
На Закарпатті від 6 листопада оголосять триденну жалобу за загиблими бійцями 128 гірсько-штурмової бригади.
Про це повідомив голова ОВА Віктор Микита.
Що це за бригада?
128 бригада — це зʼєднання гірської піхоти Сухопутних військ. Вона перебуває у складі Оперативного командування «Захід» зі штабом у Мукачевому. Від початку війни на сході України у 2014 році військові 128 бригади зайняли позиції в Луганській області, в районі Лисичанська, Сєверодонецька та Рубіжного.
128 окрема гірсько-штурмова бригада звільняла Херсон, воювала під Бахмутом. На початку січня 2023 року бригада повернулася на Запорізький напрямок. У червні 2023 року бійці бригади звільнили села Лобкове та Пʼятихатки.
- 3 листопада у селі поблизу лінії фронту на Запоріжжі росіяни вдарили «Іскандером» по бійцях 128 бригади. Кількість поранених та загиблих не називають.
- Міністр оборони Рустем Умєров доручив Головній інспекції МОУ провести повну перевірку за фактом трагедії.