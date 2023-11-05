У Німеччині озброєний чоловік увірвався до аеропорту Гамбурга. У салоні його авто є чотирирічна дитина

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Уночі проти 5 листопада у Німеччині чоловік на автомобілі Audi без номерів протаранив термінал в аеропорту Гамбурга. Автівка знесла шлагбаум і зупинилася біля пасажирського літака Turkish Airlines.

Про це пише видання Bild.

У літаку були люди, їх евакуювали. За даними поліції, окрім чоловіка, в автівці перебуває чотирирічна дитина. Також повідомляють, що зловмисник стріляв і кинув кілька коктейлів Молотова. Пожежна служба аеропорту загасила вогонь.

bild.de

Рейси в аеропорту Гамбурга призупинили на невизначений термін.

До ранку поліцейські вели з чоловіком переговори. За інформацією Bild, дитина в автівці — його донька, і він хоче полетіти з нею до Туреччини.

Незадовго до того, як озброєного чоловіка помітили в аеропорту, його дружина зателефонувала в поліцію і повідомила, що він їде з дитиною в бік аеропорту.