Сили оборони вдарили по суднобудівному заводу «Залив» у Керчі

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Reuters

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило удар по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу «Залив» у Керчі.

Sдеться про одне з найбільших суднобудівних підприємств у Східній Європі. Завод відомий як будівельник військових фрегатів. За даними «Крим.Реалії», у 2020 році там почали будувати авіаносці для флоту росії.