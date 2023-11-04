У Криму після вибухів зупинили рух Керченським мостом
- Автор:
- Софія Телішевська
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Вдень 4 листопада в тимчасово окупованій Керчі пролунали звуки вибухів, а перед цим в місті була повітряна тривога. Наразі невідомо, чи зазнав ушкоджень Керченський міст, але рух ним призупинили.
Про зупинку руху на невизначений час о 15:35 повідомив офіційний канал Кримського мосту.
Окупаційний «голова» Криму Сергій Аксьонов каже, що в районі суднобудівного заводу в Керчі спрацювала ППО. Ідеться про одне з найбільших суднобудівних підприємств у Східній Європі.
За його словами, частина уламків збитих ракет впала на територію одного із сухих доків.
- 8 жовтня на Кримському мосту, який зʼєднує росію та окупований Крим, вибухнула вантажівка. Вибух обвалив частину прольотів і викликав масштабну пожежу — горіли паливні цистерни потягу. Росія заявила про теракт, а її влада використала інцидент, щоб виправдовувати ракетні удари по Україні.