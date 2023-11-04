«Це не патова ситуація». Зеленський прокоментував статтю Залужного

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Президент Володимир Зеленський висловився щодо статті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного для The Economist. За його словами, зараз ситуація в Україні «не патова».

Про це він сказав на спільній пресконференції з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, передає «Укрінформ».

Зеленський нагадав, що на початку повномасштабної війни «всі казали, скільки нам залишилося», і не всі лідери хотіли комунікувати з Україною.

«Але ми дуже вірили і боролися. І перемогли. Сьогодні пройшов час. Люди втомлені. Всі втомлюються, і є різні думки [...]. Всі — люди, незалежно від свого статусу... Я ще раз підкреслюю це. Ми про це вже говорили. Це не якась там новина», — сказав президент.

Також він додав, що є різні думки про ситуацію, але насамперед потрібно працювати «з партнерами щодо ППО, блокувати небо, дати можливість нашим хлопцям зробити наступальні дії».

«Ми повинні думати, яка альтернатива. Так, ми повинні берегти наших людей. Факт. Але яка альтернатива? Треба віддати тоді третину нашої держави. Це буде тільки початок. Він [путін] же цим не закінчить. Ми вже знаємо, що таке заморожений конфлікт. Ми для себе зробили висновки», — резюмував Зеленський.