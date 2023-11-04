УП: Екскомандувача ССО Хоренка звільнили за поданням міністра оборони Умєрова

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Офіс президента / Telegram

Заступник керівника Офісу президента Роман Машовець розповів, що Володимир Зеленський звільнив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка за поданням міністра оборони Рустема Умєрова.

Про це він сказав у коментарі «Українській правді».

За його словами, міністр оборони має право робити подання про призначення на посади та звільнення. Про це йдеться в пункті 5 статті 16 закону «Про національну безпеку України».

Що сталося

3 листопада президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив Віктора Хоренка з посади командувача Сил спеціальних операцій. На його місце він призначив полковника Сергія Лупанчука.

Згодом у своєму вечірньому зверненні Зеленський зазначив, що Сергій Лупанчук брав участь у боях.

«Це досвідчений офіцер, бойовий офіцер, правильний командир і людина, яка може додати нашим Силам спеціальних операцій більшої потужності. Чекаємо нових результатів», — сказав президент.

За його словами, попередник Лупанчука Віктор Хоренко продовжить виконувати спеціальні завдання у складі ГУР.

Тим часом Хоренко сказав, що дізнався про звільнення з публікацій в медіа і не знає причини звільнення.