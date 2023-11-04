NBC: Представники США і ЄС обговорили з Україною мирні переговори з росією

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Американські та європейські чиновники «тихо обговорюють» з українськими урядовцями можливість мирних переговорів із росією.

Про це пише NBC News з посиланням на джерела.

Розмови стосуються того, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися в обмін на мирну угоду з рф. Деякі «делікатні» переговори відбулися під час жовтневого «Рамштайну».

Щоб заохотити Україну до переговорів, НАТО може запропонувати Києву такі гарантії безпеки, що росія утримається від повторного, третього вторгнення.

Представники США і ЄС занепокоєні тим, що війна заходить у «глухий кут», передають джерела, а здатність надавати військову допомогу зменшується. Водночас на публічному рівні і Вашингтон, і Брюссель заявляють, що рішення про переговори — за Україною.

Співрозмовники NBC зауважили, що адміністрація президента США Джо Байдена не бачить ознак готовності путіна до переговорів з Україною. Є імовірність, що російський президент сподівається дочекатися, коли Захід перестане підтримувати Київ, і тоді поновить боротьбу.