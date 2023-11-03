Дослідники довели, що щури мають уяву

Новини

Unsplash

Дослідники виявили, що щури можуть подумки орієнтуватися там, де бували раніше. Це свідчить про те, що гризуни мають певну уяву.

Про це пише The Guardian.

Гіпокамп — це область мозку, що містить «ментальну карту» середовища, вивченого раніше. Коли людина рухається знайомими місцями, у мозку активуються певні нейрони.

«Це фундаментальний будівельний блок певного типу уяви, який дозволяє нам проєктувати себе в минуле чи майбутнє в межах певного сценарію», — розповіли вчені.

Щоб дослідити, чи можуть щури робити так само, науковці імплантували електроди в їхній мозок. Потім піддослідних тварин помістили на бігову доріжку в арені віртуальної реальності з оглядом 360 градусів і показали на екрані ціль, до якої потрібно бігти. Місцезнаходження тварин оновлювалося на екрані. Коли щури досягали мети, вони отримували ласощі. Потім процес повторювався.

Під час експерименту науковці записали активність у гіпокампі пацюків.

Потім бігову доріжку відʼєднали від системи VR. Це означало, що щури більше не могли досягти мети, бігаючи нею. Натомість вони могли використовувати свою мозкову активність для навігації в середовищі VR.

Аналізуючи активність у гіпокампі щурів, дослідники виявили, що пацюки можуть рухатися до мети, використовуючи лише активність свого мозку.