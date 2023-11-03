Радник премʼєра Італії звільнився через дзвінок російських пранкерів до Мелоні
- Автор:
- Ліза Бровко
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Reuters
Російські пранкери Володимир Кузнєцов (Вован) і Олексій Столяров (Лексус) зателефонували до премʼєр-міністра Італії Джорджі Мелоні під виглядом голови комісії Африканського Союзу. Це сталося 18 вересня — напередодні зустрічі з африканськими лідерами на Генасамблеї ООН. У розмові Мелоні, зокрема, розповіла, що бачить «втому» від війни в Україні.
Про це пише італійське видання Il Sole 24 Ore.
Цей інцидент Джорджа Мелоні назвала «легковажними діями, що підставили країну». Її дипломатичний радник Франческо Тало взяв на себе відповідальність і подав у відставку.
«Я дякую йому і дипломатичному відомству. Якщо мені дзвонять з офісу дипломатичного радника, я маю сприймати це як належне», — додала Мелоні.
За її словами, під кінець розмови з пранкерами вона засумнівалася в тому, з ким вона говорить. Водночас премʼєр не відмовляється від своїх слів, які говорила росіянам. Вона також вважає, що це була робота кремлівської пропаганди.
- У 2019 році пранкери, відомі як Вован і Лексус, тричі за рік телефонували премʼєр-міністру Північної Македонії Зорану Заєву нібито від імені Петра Порошенка та розігрували його. У 2020 році вони телефонували президенту Польщі Анджею Дуді від імені генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, а також видавали себе за лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську на онлайн-переговорах у Данії.