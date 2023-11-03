Спецслужби Молдови порахували, скільки росія витратила на дестабілізацію в їхній країні

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Голова Служби інформації та безпеки (СІБ) Молдови Олександр Мустяце заявив, що росія витратила близько $5,7 мільйона на повалення демократичного уряду і дестабілізацію ситуації в Молдові.

Про це повідомляє Newsmaker.

За словами Мустяце, росія намагається вплинути на результати виборів у Молдові за допомогою злочинного угруповання, яким керує олігарх-утікач Ілан Шор. Зокрема, на підкуп виборців і незаконне фінансування політичної партії, повʼязаної із Шором, за останні два місяці витратили понад 90 мільйонів леїв ($4,4 мільйона).

За даними СІБ, для дестабілізації ситуації в Молдові Шор використовує кілька політичних партій, зокрема «Шанс» і «Шор».

«Сума фінансування, імовірно, передана [політичній партії «Шанс»] «спонсором» Ігалом Шведом, — €1 032 737 і $280 тисяч. Під час розслідування встановили, що гроші на рахунки Шведа в Казахстані надходили з росії від громадянина Молдови та росії Віктора Гуцуляка, який тісно повʼязаний з Іланом Шором і одним із російських олігархів», — розповів Мустяце.

Спецслужба підготувала звіт про діяльність угруповання Шора і направили його до Центральної виборчої комісії, Наццентру боротьби з корупцією та Генпрокуратури Молдови.

Що не так із «Шор»?

Партія «Шор» — заборонена проросійська політична партія у Молдові. Її колишній голова — Ілан Шор, молдовський проросійський політик, бізнесмен, одружений з російською співачкою Жасмін. Зараз Шор переховується за кордоном, адже в Молдові його засудили до 15 років вʼязниці у справі про вкрадений мільярд доларів. Після повномасштабного російського вторгнення в Україну партія «Шор» почала активно взаємодіяти з російською владою, депутати відвідали Москву та налагодили міжпартійні контакти. Також партія почала влаштовувати антиурядові протести, вимагала відставки влади й закликала уряд піти у відставку.

У жовтні 2022 року США ввели санкції за «спроби Кремля впливати на Молдову», у списку — Ілан Шор. У Штатах вважають, що його партія «Шор», як і антиурядові протести, фінансуються з росії.

У листопаді 2022 року уряд Молдови звернувся до Конституційного суду з проханням розпочати процедуру оголошення незаконною партії «Шор» через те, що вона просуває інтереси іноземної держави та завдає шкоди незалежності та суверенітету країни. У червні 2023 року Конституційний суд Молдови заборонив партію «Шор» та розпустив її.