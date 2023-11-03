Росія атакувала два райони Харкова і його передмістя. Постраждали вісім людей
- Автор:
- Софія Телішевська
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Уночі росіяни завдали масованого удару безпілотниками по цивільних обʼєктах Харкова та передмістю.
В Основʼянському районі Харкова зафіксували влучання трьох безпілотників — пошкоджено гаражі, житлові будинки та автомобілі. Також частково зруйновано заклад освіти. Постраждали восьмеро людей: у всіх гостра реакція на стрес. Серед них двоє дітей: 10-річний хлопчик та дівчинка 2,5 року. Всі отримали допомогу на місці.
Інші влучання були по СТО та гуртожитку, у якому проживали переселенці. Також чимало шкоди завдано житловим будинкам — їм пошкодило покрівлю.
У Шевченківському районі Харкова безпілотник пошкодив приватні домоволодіння, гаражі та автівки містян.
У передмісті Харкова — селище Коротич — внаслідок ворожого удару загорілися дві нежитлові будівлі.
Під час огляду місць влучань знайшли фрагменти безпілотників «Герань-2».
- У низці населених пунктів Харківщини через безпекову ситуацію запровадили примусову евакуацію дітей. Ідеться про евакуацію 275 дітей з їхніми родинами із 66 населених пунктів: із Кіндрашівської, Куп’янської, Курилівської, Петропавлівської, Дворічанської та Вільхуватської територіальних громад Куп’янського району.