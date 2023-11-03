У Білому домі прокоментували колонку Залужного на The Economist
- Автор:
- Софія Телішевська
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Reuters / «Бабель»
Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі завив, що колонка Валерія Залужного для журналу The Economist нагадує світу, як важливо підтримувати Збройні сили України.
«Це підкреслює, наскільки важливо, щоби ми продовжували підтримувати Україну», — зазначив представник адміністрації Байдена.
Кірбі також додав, що в процесі війни змінюються потреби сторін, зокрема щодо систем озброєнь.
«Ми розвиваємося й уже еволюціонували в контексті того, чим ми забезпечуємо Україну, — так само, як розвивалася й сама війна. І я підозрюю, що цей процес триватиме», — сказав представник адміністрації Байдена.
- У своїй статті Валерій Залужний вказує на те, що війна стала позиційною, і для перелому потрібно зробити пʼять кроків. А саме: подолати перевагу ворога в повітрі, покращити можливості прориву мінних перешкод, посилити контрбатарейну боротьбу, забезпечити ефективну підготовку українських резервів та підвищити ефективність радіоелектронної боротьби. Також в інтервʼю The Economist головнокомандувач Збройних Сил України зауважив, що західні країни досі стримуються від надання Україні найновіших озброєнь.