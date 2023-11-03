Уночі ППО збила 24 з 38 ударних дронів. Де є руйнування

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Уночі росіяни випустили по Україні 38 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 та одну керовану авіаційну ракету Х-59. ППО знищила ракету та 24 дрони, повідомив Генштаб.

Станом на 1:15 пʼятниці повітряну тривогу оголошували майже у всіх областях України. З 2:30 до 4 ранку загроза існувала для західних областей. Повітряні Сили о 5:20 повідомили про відбій загрози. На початку четвертої, тривогу скасували на Вінниччині та Житомирщині. Протягом години тривога зникла і для всіх західних областей.

У Львівській області близько другої ночі спрацювала ППО, повідомив голова ОВА Максим Козицький. Вже о 4:20 він повідомив про велику загрозу для Львова та Яворова, де розташований полігон.

Мер Харкова Ігор Терехов близько першої ночі повідомив, що в місті є прильоти.

«Є прильоти в одному з районів міста по цивільних обʼєктах. Там пожежа, яку локалізують наші рятівники», — написав Терехов.

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко заявив у коментарі «Суспільному», що росія завдала близько 10 ударів по Харкову та передмістям.

«Внаслідок одного з влучань зайнялася СТО: палали гаражі та авто. Частково зруйнована двоповерхова будівля поруч. Вона не була житловою, але всередині передбачені спальні місця для тимчасового перебування людей, які виїхали з окупованих росією територій. Зараз рятувальники розбирають завали», — повідомив Чубенко.

Він додав, що станом на 03:15 інформації про загиблих або поранених немає.

В Одеській області є влучання по технічній території інфраструктурного обʼєкта. Постраждалих і сильних руйнувань не зафіксовано.