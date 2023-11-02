Скарги на шум проти давніх традицій. У Швейцарії мешканці села сперечаються через коровʼячі дзвіночки

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Новоприбулі мешканці села Аарванген у Швейцарії поскаржилися до сільської ради на шум дзвіночків, які носять на шиї корови. Місцеві старожили обурені — вони назвали це нападом на традиційну швейцарську культуру.

Про це пише BBC.

За словами мера села Ніклауса Лундсгаарда-Гансена, фермер, який володіє стадом, розцінив це як «особисту образу його та його корів». Прихильники дзвіночків створили петицію і почали збирати підписи.

«Ми, швейцарці, [хочемо] зберегти й підтримувати наші живі традиції в майбутньому», — ідеться в їхньому документі.

Загалом в Аарвангені мешкають 4 700 людей. Лише за кілька днів петиція зібрала понад тисячу підписів. Її передали сільській владі на офіційній церемонії разом із традиційними ковбасками від фермерів. У грудні мешканці Аарвангена запланували громадські збори, де вирішать майбутнє коровʼячих дзвіночків.

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Раніше швейцарські фермери стежили за своїми стадами, що паслися високо в Альпах, за допомогою дзвіночків. Деякі фермери досі кажуть, що розрізняють кожну свою корову за звуком її дзвону. Однак нині корови мають електронні чипи й більшу частину часу проводять на обгороджених пасовищах, а мешканці сіл все частіше скаржаться на шум. Тож це не перша суперечка у Швейцарії з цього питання.

Ось кілька найвидатніших випадків: