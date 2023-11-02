Україна підписала міжнародну декларацію про безпечний розвиток ШІ

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fancycrave.com

Україна підписала міжнародну декларацію про безпечний розвиток штучного інтелекту на саміті AI Safety Summit у Великій Британії.

Про це пише пресслужба Мінцифри.

Декларацію також підписали ще 29 країн, серед яких — США, Австралія, країни Євросоюзу, Китай, Саудівська Аравія, Південна Корея та інші.

Тепер штучний інтелект має розвиватися в інтересах держави, бізнесу і громадян. У декларації подали дані про всі останні дослідження в галузі ШІ, потенційні ризики технології, зокрема про втрату контролю.

У Мінцифри та британському уряді назвали AI Safety Summit важливою і глобальною подією.