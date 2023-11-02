WSJ: США і Китай обговорять контроль над ядерною зброєю

Новини

Adobe

Адміністрація Байдена готується до переговорів із Китаєм щодо контролю над ядерними озброєннями. США хочуть запобігти тристоронній гонці озброєнь за участі Пекіну і Москви.

Про це пише The Wall Street Journal.

За словами співрозмовників видання, зустріч запланована на 6 листопада. Це будуть перші подібні переговори з часів президентства Барака Обами. Однак WSJ зазначає, що ця дискусія не означає початок офіційних переговорів про встановлення обмежень на ядерні сили кожної зі сторін.

Переговори очолять представниця Держдепу Меллорі Стюарт і голова відділу контролю над озброєннями МЗС Китаю Сунь Сяобо.

30 вересня речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив, що розбіжності щодо Тайваню є найбільшою перешкодою для покращення американо-китайських відносин. Проте, за його словами, Пекін хоче «стабілізувати ці відносини».

Китай підписав Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань за президентства Клінтона. Але за президентства Трампа Китай відмовився приєднатися до переговорів зі США і росією про офіційне обмеження ядерних сил нібито через те, що його ядерний арсенал набагато менший, ніж у Вашингтона та Москви.

За даними Пентагону, станом на травень 2023 року Китай мав понад 500 оперативних ядерних боєголовок. Імовірно, до 2030 року він розмістить понад тисячу боєголовок, а потім продовжить нарощувати свої озброєння до 2035 року.

Адміністрація Байдена намагається залучити росію до окремих переговорів щодо контролю над озброєннями після того, як Москва призупинила участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь СНО-3/New START, який підписали зі США у 2010 році. Росія ще не відповіла на пропозицію Білого дому.